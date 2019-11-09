Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret

Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret

7 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret, System.String[]

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

Taşar'ı Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Belediye binasında bir süre ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişare eden Taşar, yatırımların tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir yere geleceğini söyledi.

Milletvekili olarak Ahlat için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Taşar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı çok önemsiyor. Bizler de çok önemsiyoruz. Çünkü Ahlat Türk-İslam kültürü bakımından çok önemli bir yer. Bu ilçenin daha çok kalkınıp hak ettiği konuma ulaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." dedi.

Başkan Çoban da ziyaretlerinden dolayı Taşar'a teşekkür etti.

Milletvekili, AK Parti, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]