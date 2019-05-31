Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşar'dan Kadir Gecesi mesajı
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Milletvekili Taşar'dan Kadir Gecesi mesajı

35 dakika önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Taşar'dan Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taşar, mesajında, ramazan ayının sosyal hayatta dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olduğunu belirtti.
Kadir Gecesi'nin barış ve huzura vesile olmasını dileyen Taşar, şunları kaydetti:
"Okumuş olduğumuz Kur'an-ı anlayarak hayatımıza yansıttığımızda bizlere şifa ve rahmet olacak. Çünkü Kur'an sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda tüm insanlığa bir fırsat olarak sunulan yol haritasıdır. Bu gece aynı zamanda esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimize yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp, öz eleştiri yapıp, işlediğimiz hatalara tövbe edip af dilemeliyiz."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:49 Kaynak: AA
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