Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşar'dan Tatvan'a Yeni Okul Müjdesi

Milletvekili Taşar'dan Tatvan'a Yeni Okul Müjdesi

1 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde yeni bir Sosyal Bilimler Lisesi kazandırdıklarını söyledi.

Milletvekili Taşar'dan Tatvan'a Yeni Okul Müjdesi, System.String[]
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan ilçesinde yeni bir Sosyal Bilimler Lisesi kazandırdıklarını söyledi.

Milletvekili Taşar, ilçedeki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimler neticesinde ilçeye Sosyal Bilimler Lisesini kazandırdıklarını belirtti.

Taşar, okula bu yıl 90 öğrenci alınacağını belirterek, "Tatvan Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi'e dönüştürülecek okulumuzun öğrenci sayısı her yıl kademeli olarak artacak. Toplamda 24 derslikli okulumuz bünyesinde ayrıca 200 kişilik öğrenci pansiyonu da yer alıyor. İlçemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:19 Kaynak: AA

AK Parti, Tatvan, Milletvekili, Güncel
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