Milletvekili Taşdoğan Antep fıstığını meclise taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Antep fıstığı üreticisinin sorunlarını meclise taşıdı.



Gaziantep'in sorunlarını her seferinde meclis gündemine taşıyan MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in önemli geçim kaynağı olan ve kentin adıyla özdeşleşen Antep Fıstığının sorunlarını mecliste yaptığı konuşmayla milletvekillerine aktardı.



"Antep fıstığının hala tarımsal ürün destekleme programının dışında kalması hiçbir şekilde açıklanamaz"



Milletvekili Taşdoğan Antep fıstığının tarımsal destekleme pragramına alınmasını isteyerek, "Gaziantep, dünyada adı bir ürün ile anılan nadir kentlerden biridir. İsmini eşsiz şehrimiz Gaziantep'imizden alan Antep fıstığı binlerce yıldır bu topraklarda yetişen, ülkemizin dünyada daha iyi tanınmasını sağlayan, hem marka değeri hem de katma değeri yüksek bir üründür. Antep fıstığı tarımı Gaziantep'te yaşayanlar başta olmak üzere, yaklaşık 200 bin kişiye ekmek kapısı olmaktadır. Antep fıstığının önemli bir ihracat kalemi ve kültürel mirasımızın eşsiz bir parçası olduğu düşünüldüğünde, bu ürünün hala tarımsal ürün destekleme programının dışında kalması açıklanması güç bir sorundur. Bu nedenle, Antep fıstığı üreticileri bugüne kadar uygulanan tarım politikaları sebebiyle zor günler yaşamaktadır. Tarım sektöründe de çalışma hayatında olduğu gibi emeğe saygı olmalıdır, karşılıklı anlayış ve iş birliği olmalıdır. Özellikle, Covid-19 küresel salgın günlerinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, Antep fıstığı üreticisinin ekonomik olarak belirsizlik yaşamasını önlemek, çiftçilerimizin yanında çalıştırdığı tarım işçisine imkanları ölçüsünde bir ücret vermesini sağlamak ülkemize katma değer oluşturup, alın terini toprağa akıtan çiftçilerimiz için devletimizin alacağı tedbirlerle ve desteklerle mümkün olacaktır. Emek yoğunluklu üretim yapılan tarım sektöründe işçiliğin pahalı olması sebebiyle Antep fıstığı üretiminde devletin mazot ve gübre desteğinin ürün girdi maliyetlerine göre çok düşük olması, ürün rekoltesinin bilinememesinden dolayı spekülatif söylemlerin artması, ürüne destek verilmediğinden ürünlerin kayıt altına alınamaması ve fiyat istikrarsızlığının artması, çiftçi kooperatifi ve üretici birliklerinin zayıf olması, çiftçilerin aracılar karşısında pazarlık gücünün azalması, üretimin profesyonel planlanamayan tarım alanlarında yapılması, modern tarım aletlerinin üretimde kullanılamaması sonucu istenilen verime ulaşılamaması üretim sürecindeki problemlerden sadece birkaç tanesidir. Bu anlamda, Antep fıstığının sürdürülebilirliği, Antep fıstığı tarımının özendirilmesi, ürün rekoltesinin artırılması Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize vereceği desteklerle sağlanabilecektir. Antep fıstığı, üretim sonrasında ürünün muhafazası ve depo edilmesi açısından da önemli ve nazik bir süreç gerektirir. Sonrasında işleme safhasına geçileceğinden dolayı Antep fıstığının ekonomik değeri bu aşamadan sonra daha belirgin hale gelmektedir. Antep fıstığının üretim zincirinde depolama maliyetlerinin yüksek oluşu ve pazarlamada yaşanan çeşitli sorunlar Antep fıstığı üreticilerinin ve sektörde çalışan işletmelerin karşılaştığı önemli sorunlardandır" dedi.



"Lisanslı depoculuk faaliyetlerini önemsiyoruz"



Milletvekili Taşdoğan Lisanslı depoculuğu önemsediklerinin altını çizerek, "Bu nedenle, ticaret borsamızın öncülüğünde yürütülen Gaziantep ilinde lisanslı depoculuk faaliyetlerini önemsiyoruz. Antep fıstığı üreticileri açısından, hasat dönemlerinde Antep fıstığında arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, tarım ürünlerinin ticaretinin kayıt altına alınması istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesinin elde edilmesini sağlayabileceğine inanmaktayız. Antep fıstığına destekleme talebimizi bir kez daha yenilemek istiyorum. Ürün bazlı destekleme hayati önem taşımaktadır. Bölge üretiminin yüzde 95'inin Gaziantep ilinde işlenmesi, halkın ana gelir kaynağının olması, çiftçi gelirinin artacak olması nedeniyle Antep fıstığının kayıt altına alınması milli ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacaktır. İhracatımız açısından da yeni pazarların oluşmasının sağlanması, stratejik önemi haiz, bölgesel önem arz eden bir ürün olması sebebiyle Antep fıstığı tıpkı fındık gibi ürün bazlı destekleme kapsamına alınmalıdır. Ayrıca, bir yıldır sürekli talepte bulunduğumuz, Antep fıstığı üreticileri dekar başına en az 170 TL alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 TL ürün desteğini hak etmektedir. Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliği açısından bu konu önemlidir. Temmuz ayında başlayacak hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dilerim, Gaziantep'in adaşı Gazi Meclisimizi saygıyla selamlarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP