Milletvekili Taşdoğan, atama bekleyen sporcuları unutmadı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yeni mezun olan antrenörlerin taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülkemizin birçok şehrine tesisleşme ve sporcu yetiştirme adına önemli yatırımlar yaptığını da ifade eden Milletvekili Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ülkemizin birçok şehrine çeşitli spor yatırımları yapılarak, tesisleşme ve sporcu yetiştirme adına önemli adımlar atılmaya devam edilmektedir. Öncelikle herkesin takdirini toplayan bu çalışmalardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz. Yapılan bu yatırımlar ile birlikte zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek üzere çalışacak, antrenörlerimize de ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Üniversitelerimizin Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi Spor Yüksekokulları mezunu olan, aynı zamanda da millilik görevini tamamlamış birçok yetenekli gencimiz, antrenör alımı yapılmasını dört gözle takip etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan, bu gençlerimizin sesine kulak vererek ihtiyaç hasıl olduğu kadarıyla antrenör alımı yapmasını talep etmekteyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP