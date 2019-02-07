Milletvekili Taşdoğan'dan Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan hayatını kaybeden eğitimci arkadaşı Sedat Akdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.
MHP Gaziantep Milletvekili
Muhittin Taşdoğan hayatını kaybeden eğitimci arkadaşı Sedat Akdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Taşdoğan mesajında, "Kıymetli arkadaşım, öğretmen, eğitimci, okul arkadaşım, çocuklarımın öğretmeni, Sedat Akdoğan'ın, genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu üzülerek öğrendim. Gaziantep eğitim camiası çok kıymetli bir evladını kaybetmiştir. Azmin, başarının, çalışmanın, samimiyetin, güvenin, dostluğun ismi olan ve bunları öğrencilerine aşılayan güzel insan, ruhun şad olsun. Öğrencilerin ve bıraktığın eserler Gaziantep'te hep saygıyla minnetle ve şükranla anılacak. Kendisine Allah'tan rahmet; kederli ailesine öğrencilerine sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başın sağ olsun Gaziantep" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:34 Kaynak: İHA
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