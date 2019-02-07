Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

Milletvekili Taşdoğan'dan Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan hayatını kaybeden eğitimci arkadaşı Sedat Akdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milletvekili Taşdoğan'dan Başsağlığı Mesajı, System.String[]
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan hayatını kaybeden eğitimci arkadaşı Sedat Akdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Taşdoğan mesajında, "Kıymetli arkadaşım, öğretmen, eğitimci, okul arkadaşım, çocuklarımın öğretmeni, Sedat Akdoğan'ın, genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu üzülerek öğrendim. Gaziantep eğitim camiası çok kıymetli bir evladını kaybetmiştir. Azmin, başarının, çalışmanın, samimiyetin, güvenin, dostluğun ismi olan ve bunları öğrencilerine aşılayan güzel insan, ruhun şad olsun. Öğrencilerin ve bıraktığın eserler Gaziantep'te hep saygıyla minnetle ve şükranla anılacak. Kendisine Allah'tan rahmet; kederli ailesine öğrencilerine sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başın sağ olsun Gaziantep" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:34 Kaynak: İHA

MHP, Gaziantep, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi Öğrenci Velisi, Tartışma Yaşadığı Oğlunun Öğretmenine Bıçak ve Falçata ile Saldırdı

Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşdoğan'dan Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]