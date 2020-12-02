Milletvekili Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika

Milletvekili Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür

02.12.2020 12:48
Milletvekili Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Gaziantep Savunması'nı hatırlatarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Gaziantep Savunması'nı hatırlatarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise, Gaziantep Savunması'nı unutmayan ve unutturmayan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

TBMM MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli bu kez Gaziantep Savunması'nı ve Şahin Bey'i hatırlatarak Fransa'nın o dönemlerde gerçekleştirdiği zulmü gündeme getirdi.

Bahçeli konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Antep'te, Kuvayı Milliye'ye erzak taşırken yakalanıp Dokurcum Değirmeni'nde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa'dır. Tıpkı hendek kazan teröristlere karşı verilen mücadelede olduğu gibi, Antep'te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa'dır. Ahali namaza durmuşken, camilerimize top mermisiyle saldıran ülke bu Fransa'dır. "Düşman geçerse anca bedenimin üzerinden geçer" diyen rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı ülke bu Fransa'dır. Adana'ya sorsunlar Fransa'yı, Şanlıurfa'dan öğrensinler Fransa'yı, Gaziantep'ten dinlesinler Fransa'yı, yakılan Mersin'den duysunlar Fransa'yı. Özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar, bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar. Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kağıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler ister sevmesinler, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur" şeklinde konuştu.

"Liderimiz hafızalarımızı yeniden tazeledi"

Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise, Gaziantep Savunmasını hatırlatan açıklamadan dolayı MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan yaptığı açıklamada, "Gaziantepliler, aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6317 şehidiyle insanlıktan nasibini almamış Fransız'ı iyi tanır. Her Gaziantepli Fransız dendi mi, onların insanlığa sığmayan kan emici tarihini bilir ve onların Gazi Şehrimizde yaptığı vahşilikleri dile getirir. Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli, grup toplantımızda yaptığı açıklamada Gaziantep Savunmamıza, Dokurcum Katliamına ve Şahin Bey'e değinerek biz Gazianteplileri unutmadığını ve unutturmayacağını vurgulamıştır. Gaziantep Savunması'nı hatırlatarak hafızalarımızı yeniden tazeleyen Bilge Liderimize şehrimiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Milletvekili Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür
Milletvekili Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür

Devlet Bahçeli, Milletvekili, Gaziantep, MHP, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Taşdoğan'dan Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika


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