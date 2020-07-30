Milletvekili Taşdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Milletvekili Taşdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Uzman Doktor Ali Muhittin Taşdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Taşdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Uzman Doktor Ali Muhittin Taşdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

"Tarih şuuru kazanmış, milli ve manevi terbiye ile yoğrulmuş cihangir milletin her daim Hak yolunda, her an haklının yanında olmayı kendine vazife bilmiştir" diyen Taşdoğan, "Dünya bir nizam kaybetmiştir, zamanın şartları içerisinde Türk'ün adaletine, zekasına, gücüne ihtiyacı vardır; Türk, dünyaya nizam vermeye namzettir. Fikrimiz sabittir. Yalpalayacak, zikzak çizecek, yağmur nereye yağarsa tarlamızı oraya götürecek değiliz. Mukaddes bildiklerimizi galip kılma gayesiyle sonsuza dek bu coğrafyanın yılmaz bekçileri olacağız. Küfrün tek millet olduğunu iyi bilmekteyiz, onlar nezdinde alkış toplamanın kendini inkar ve tahriple mümkün olduğunun farkındayız. Bu sebepten manevi ucuzluk peşinde değil, hakikatin yanındayız; milletimizle el ele, gönül günüle muhteşem mazinin verdiği güçle ebediyete kadar biriz, iriyiz, diriyiz.

Hangi cihetten bakarsanız bakınız, hangi kantarda tartarsanız tartınız, ki müşterek hafızayı devreye sokup tarihin de izini sürünüz ortaya şu su götürmez netice çıkacaktır. Asır Türk asrı olacaktır ve bunu engellemeye çalışan içte ve dışta hangi güç odakları varsa hepsi hezimete uğrayacaktır. Kurban ibadeti bize paylaşmayı, ikram etmeyi, kaynaşmayı, karşılıksız vermeyi, merhameti ve mana boyutunda daha birçok eşsiz güzelliği bahşetmektedir. Paylaşmayı, kaynaşmayı, karşılıksız vermeyi, merhameti öğrenen ve hayatın her alanına yayan bir toplumun önünde ne durabilir ki? Kurban bayramının içtimai boyutta kazandırdıkları saymakla bitmez. Allah yolunda kurban kesmeye sadece içtimai boyutta bakmıyoruz elbette. Bayramlarımızda İslam coğrafyasının üzerinde tüten manevi buğunun ruhaniyetini doyasıya içimize çekmek, tekbirler eşliğinde gözyaşı dökmek, elleri açıp yakarmak imanımızın gereğidir. Zira "Ancak O'na kulluk eder ve yalnız O'ndan yardım dileriz." Kestiğimiz kurbanlarımızı O'nun yoluna keseriz. Biliriz ki gönülden yapılan hiçbir ibadet karşılıksız bırakılmaz. Çocuklarımıza bayramlarımızın güzelliğini öğretmeli, onların bayram heyecanına ortak olmalıyız. Salgın dolayısıyla bayram ziyaretlerinin yapılmaması vatandaşlarımızdan özellikle istirham ettiğim bir husustur. Unutmayınız ki sağlığınızı çok önemsiyoruz. Biraz daha sabır diyorum. İnşallah en kısa sürede bu süreci yenecek, eski bayramlarımız gibi bütün eş, dost, hısım, akraba hep birlikte bayramlarımızı kutlayacağız. Kurban kesme esnasında sosyal mesafe kurallarının en kat'i haliyle uygulanması diğer bir ricamdır. Allah kestiğimiz kurbanları kabul buyursun. Vatanımız, milletimiz ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile kılsın. Dualarımız kabul olsun. Başta şehit aileleri olmak üzere bütün vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum. Bütün Türk ve İslam alemini huzur, barış, sıhhat dolu nice bayramlara ulaştırması için Yüce Mevlama dua ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Milletvekili, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:29

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekili Taşdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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