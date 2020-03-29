Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi - Son Dakika

Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi

GAZİANTEP - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan hastane bahçelerinde sahra hastanelerinin kurulması önerisinde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla daha etkin mücadele etmek için hastanelerin bahçelerine sahra hastanesinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Taşdoğan, "Hastanelerin hasta kontrol, işleyiş ve iş akışlarının sağlıklı olarak devam edebilmesi adına, hastaların triaj ve ilk değerlendirmesinin yapılacağı, hastane bahçelerimizde oluşturabileceğimiz sahra hastane modellerinin artık uygulamaya alınması gerekliliğini tekrar vurgulamak isterim. Yani bu hastalıktan şüphelenilen kişileri, normal hastalarla yan yana getirmemek için hastane bahçelerinde kurulacak sahra hastane modellerinde hastayı karşılayıp, önce burada tedavi etmek ve mümkünse çadır hastanelerinde izolasyon süresinde takip etme imkanlarını değerlendirmenin, normal poliklinik hastalarına ve yatan hastalara bulaş riskini azaltmak veya engellemek açısından önemli bulduğumuzu belirtmek isterim" dedi.