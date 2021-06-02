Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla beraber Gaziantep'in tüm zamanların en iyi Mayıs ayı ihracatıyla rekor kırdığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pandemiye rağmen açıklanan ihracat rakamlarına göre Gaziantep'in yine rekor kırdığını ifade etti.

Pandemiye rağmen yapılan rekor ihracat ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan MHP Milletvekili Taşdoğan, "Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon dolara ulaştı. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı oldu. İhracatçı, Ocak-Mayıs döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 83 milyar doları da geçmesiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Gaziantep'te ise Mayıs 2021'de yüzde 54 artışla 743 milyon dolar ihracat kayda alınmış, bu rakamla tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise şehrimizden yüzde 40'lık artışla 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar ile Gaziantep 2021 yılı genelinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili olmaya devam etmektedir. Pandemiye rağmen yılın ilk 5 aylık döneminde rekor ihracatta çizdikleri bu istikrarlı artış tablosu için tüm sanayicilerimizi, emek veren işçilerimizi ve Gazi şehrimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP