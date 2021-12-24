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Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti

24.12.2021 15:45
Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te bir sitede iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te bir sitede iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesini hastanede ziyaret etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr.Ali Muhittin Taşdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateşi hastanede ziyaret ederek, ailesinden ve doktorlarından bilgi aldı. Konunun hukuki ve idari anlamda yakın takipçisi olduklarını ifade eden Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Asiye kızımızın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini aldık. Bizlerde bu haberle mutlu olduk ve ziyaret etmek istedik. Ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Doktorlarından da aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin önemli olduğu ve kritik günler olacağını öğrendim. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacaktır. Konuyla ilgili olarak devam eden hukuki ve idari anlamda yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti
Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti

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Milliyetçi Hareket Partisi, Muhittin Taşdoğan, Milletvekili, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti - Son Dakika


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