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Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

50 dakika önce

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Milletvekili Taşkesenlioğlu, AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne atanan Bekar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bekar ile bir süre sohbet eden Taşkesenlioğlu, güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, bu çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar da AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında Taşkesenlioğlu'na bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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