Son Dakika Haberleri: Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun Camide Toplantı Yaptığı İddiası

Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun Camide Toplantı Yaptığı İddiası

1 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, seçim çalışmalarında camide toplantı yaptığı iddiasında ilişkin, "Söz konusu toplantı, atılan iftiraların aksine asla camide yapılmamış, köy konağında düzenlenmiştir.

Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun Camide Toplantı Yaptığı İddiası, System.String[]
AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, seçim çalışmalarında camide toplantı yaptığı iddiasında ilişkin, "Söz konusu toplantı, atılan iftiraların aksine asla camide yapılmamış, köy konağında düzenlenmiştir." dedi.

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ve köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydetti.

Köy konaklarında vatandaşlarla sohbet ederek yapılan hizmetleri anlattığını aktaran Taşkesenlioğlu, ziyaretlerinde kendisine aktarılan bölge sorunlarıyla da ilgilendiğini belirtti.

Taşkesenlioğlu, son günlerde bazı basın yayın organları ile FETÖ'cü twitter hesapları üzerinden şahsına yönelik iftiralar atılarak karalama kampanyası yapıldığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Çullu Mahallesi'nde köy konağında yaptığımız toplantı, çarpıtılarak camide yapılmış gibi gösterilmektedir. Söz konusu toplantı, atılan iftiraların aksine asla camide yapılmamış, köy konağında düzenlenmiştir. Köy konağında vatandaşlarla yapılan sohbet, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin taşeronlarınca bilinçli olarak kamuoyuna farklı lanse edildi. Sözlerim çarpıtılarak kamuoyuna lanse edilmektedir. Yalan haber yapıp sözlerimi çarpıtılarak verenler hakkında hukuki süreci başlatacağım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:35 Kaynak: AA

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