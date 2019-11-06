Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Meclis Genel Kurulu'nda ABD'nin 2018 Terörizm Raporuna tepki gösterdi.

Milletvekili Taytak, ABD 2018 terörizm raporunda, YPG'nin ismi zikredilmeyip, yerine PKK'nın Suriye'deki uzantısı, FETÖ elebaşını ise sürgündeki din adamı olarak değerlendirdiğini kaydetti.

"Nasıl oluyor da eli kanlı YPG/PKK yabancı terör örgütü, FETÖ elebaşı ise mağdur sayılıyor? YPG/PKK terör örgütü ve FETÖ ile iş birliği yapan ve bunlara sponsor olan ABD makamları iki yüzlülüklerini bu raporda bir kez daha ispat etti." diyen Taytak, şöyle devam etti:

" Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla YPG/PKK'lı hainler Avrupa'daki Türklere yönelik terör saldırıları düzenlemektedir. ABD bir an önce ikiyüzlü ifadelerden vazgeçmeli ve Türkiye ile gayrı meşru çocukları arasında bir seçim yapmalıdır. Aksi taktirde Amerikan rüyasının cenazesi kalkacaktır. Küresel imparatorluk hayali kuran efendilere kulluk edenler Türk Milleti'nin gücü ve kudretini göreceklerdir."