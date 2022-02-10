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Milletvekili Taytak'ın sokak hayvanlarını besleyen esnafa mama desteği - Son Dakika

Milletvekili Taytak'ın sokak hayvanlarını besleyen esnafa mama desteği

10.02.2022 10:20
Milletvekili Taytak'ın sokak hayvanlarını besleyen esnafa mama desteği

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, soğuk havalarda sokak hayvanlarını besleyen tatlıcı esnafı Salih Sayır'a mama desteğinde bulundu.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, soğuk havalarda sokak hayvanlarını besleyen tatlıcı esnafı Salih Sayır'a mama desteğinde bulundu.

MHP'li Taytak'ın gönderdiği mamaları teslim alan esnaf Sayır, beraberinde Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yaşayan çok sayıda sokak hayvanına gönderilen mamaları dağıttı.

Sayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlı davranışı ve kendilerine verdiği destekten dolayı MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a teşekkür ederek, "Bölgede, 3 yıldır kar kış demeden bu faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ancak gerçekten bu yılki kış ayları gerçekten çok soğuk geçiyor. Yapmış olduğumuz bu etkinliği sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Bugünde milletvekilimiz Mehmet Taytak'ın gönderdiği mamaları, dağıttık. Yine önümüzdeki günlerde de bizlere desteğini sürdürecek. Kendisinden Allah razı olsun. Bu tür davranışlara diğer vatandaşlarımızın da destek vermesini istiyoruz." dedi.

Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Lütfiye Pancar Polat da yiyecekleri sokak hayvanlarına dağıttıklarını belirterek, "Kış ayları hayvanların en zor dönemleri. Bu aylarda sokak hayvanları için herkesin taşın altına elini koyması lazım." diye konuştu.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Taytak, Milletvekili, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletvekili Taytak'ın sokak hayvanlarını besleyen esnafa mama desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Taytak'ın sokak hayvanlarını besleyen esnafa mama desteği - Son Dakika
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