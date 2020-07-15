Milletvekili Toprak'a TBMM'de yeni görev - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak TBMM Genel Kurulunda AK Parti'nin adayı olarak TBMM Adalet Komisyonu üyeliğine seçildi.

TBMM Başkanı seçimi ve Başkanlık Divanı seçimlerinden sonra 27. dönem 2. yarısı için Adalet Komisyonu seçimi yapıldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adalet Komisyonu'nda AK Parti Grubu adına seçilen isimlerden biri oldu.

TBMM'deki çalışmalarını sürdüren Milletvekili Toprak, almış olduğu önemli görev ile ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM de gerçekleştirilen seçimlerde Adalet Komisyonu Üyesi seçildim. Öncelikle şahsıma duydukları güven dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Rabbim Devletimize ve Milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Toprak, yeni dönemde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığının yanı sıra Adalet Komisyonu'nda da görev yapacak.

(İHA)