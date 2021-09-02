Milletvekili Toprak: "Adıyaman'a 95 hekim ataması yapılacak" - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'a 95 Hekim ataması yapılacağını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman il ve ilçelerinde görev yapmak üzere Sağlık Bakanlığı 100. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile 7 uzman hekim ve 88 pratisyen hekim olmak üzere toplam 95 hekim ataması yapılacağını belirtti.

Milletvekili Toprak yaptığı açıklamada, "İlimiz genelindeki hekim ihtiyacı taleplerimizi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendiye iletmiştik. Buna bağlı olarak 100. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile açıklanan münhal listede Adıyaman'a 95 Hekim kadrosu tahsis edilmiştir. 9 Eylül tarihinde yapılacak kura ile atamalar gerçekleşmiş olacak. Yeni atamaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 uzman, 30 pratisyen, Kahta Devlet Hastanesi'ne, 1 uzman, 20 pratisyen, Besni Devlet Hastanesi'ne, 2 uzman, 6 pratisyen, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 1 uzman, 5 pratisyen, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne 5 pratisyen, Gerger Devlet Hastanesi'ne 1 uzman, 6 pratisyen, Sincik Devlet Hastanesi'ne 1 uzman, 2 pratisyen, Samsat Devlet Hastanesi'ne 1 pratisyen, Tut Devlet Hastanesi'ne 1 pratisyen, Göçeri Devlet Hastanesi'ne 7 pratisyen ve toplum sağlığı merkezlerine 5 pratisyen hekim ataması yapılacak. - ADIYAMAN