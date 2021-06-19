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Milletvekili Toprak, Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti - Son Dakika

Milletvekili Toprak, Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti

19.06.2021 12:47
Milletvekili Toprak, Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti Genel Başkanvekili ve Eski Başbakan Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti Genel Başkanvekili ve Eski Başbakan Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Baş başa yapılan görüşmenin ardından Başkan Yıldırım'ın yakın zamanda Adıyaman'da AK Parti teşkilatlarıyla kucaklaşmak istediğini belirten Milletvekili Toprak, "Değerli siyasetçi, dava, vefa ve hizmet adamı, AK davamızın yılmaz savunucusu, ülkemize tarihi yatırımlar kazandıran Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım, yakın zamanda netleşecek olan bir program ile inşallah ilimize teşrif edecektir. Parti teşkilatımızla ve Hemşerilerimizle buluşup hemhal olacaklar. Programın detaylarını kıymetli hemşerilerimizle tekrar paylaşacağız. Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunun da önemine işaret eden Milletvekili Toprak, "Antalya Diplomasi Forumu ile sahada ve masadaki Türkiye daha güçlü duracaktır. Diplomasi alanında tüm konuların ülkemizde ele alınması oldukça önemli. Devlet başkanları, dışişleri bakanları ve ülkelerini farklı seviyede temsil eden 51 yetkili ile büyük bir zirve yapılmakta. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu platform Ülkemize önemli bir saygınlık getirecektir. Forum'un bir temsilcisi olarak Ülke temsilcileriyle yaptığım görüşmede kendilerini Adıyaman'a davet ettim. İç turizmin önemi kadar dış turizm ağının da İlimiz ekonomisi için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti'nin bir dava hareketinden öte Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşmış siyasi bir hareket olduğunu dile getiren Toprak, "Elhamdülillah 20 yıldır AK Parti ile tüm Dünya'da söz sahibi bir ülke konumundayız. Biz AK Parti olarak, teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan cansiperane çalışan kardeşlerimizle birlikte gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024'te hep birlikte yeni destanlar yazacağız. Tarihi geçmişimizden aldığımız ilhamla bugün üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Emin olun ki yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Yapmakla mükellef olan, kıymetli hemşerilerimiz için taş üstüne taş koymak zorunda olan Milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan AK kadromuzla Adıyaman'ımızı ihya edecek projeleri ilk günkü aşkla hayata geçireceğiz. 2023 hedeflerine doğru heyecanla, azimle, gururla çalışan tüm kardeşlerimize selam olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Toprak, Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti
Milletvekili Toprak, Binali Yıldırım'ı Adıyaman'a davet etti

Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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