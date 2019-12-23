Milletvekili Toprak, Sincik ilçesine yatırımların yapılacağını söyledi - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Sincik ilçesine Avrupa birliği fonlarından gerekli hibe ve destekleri de alarak ciddi yatırımlar yapacaklarını söyledi.



Sincik ilçesine gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Karaca ve partililer tarafından ilçe merkezinde karşılandı. İlçe merkezinde vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Milletvekili Toprak, buradan Düdan köyüne geçerek Adıyaman Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak'ın köy konağında verdiği mevlit programına katıldı. Mevlit programının ardından Sincik Belediyesine geçen Milletvekili Toprak, belediyenin çalışmaları hakkında başkan Korkut'tan bilgi aldı.



Sincik ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Toprak, "Bugün Sincik ilçemizde Sincikli hemşerilerimizle bir araya geldik, kanaat önderlerimizi ziyaret ettik. Belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı ve halkımızı ziyaret ederek kucaklaştık. Sincik halkımız cumhurbaşkanımıza, devletine milletine gönülden bağlı. Sincik halkını her türlü hizmete layık görüyoruz. Burada ilçe başkanımızla, belediye başkanımızla Sincik için neler yapabiliriz bunların çalışmasını başlattık. Muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinledik, bunlar için çalışıyoruz. Sincik için ne gerekiyorsa elimizden gelenin inşallah fazlasını yapacağız. Önümüzdeki süreçte hem valiliğimizin, hem kaymakamlığımızın hem de Avrupa birliği fonlarından inşallah gerekli hibe ve destekleri de alarak ciddi yatırımlar yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN