Son Dakika Haberleri: Milletvekili Toprak'tan Gölbaşı İlçesine Ziyaret

Milletvekili Toprak'tan Gölbaşı İlçesine Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Toprak'tan Gölbaşı İlçesine Ziyaret, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Toprak, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Hakan Toydaş ile bir süre görüştü.

Daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i ziyaret eden Milletvekili Toprak, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk Eğitim-Sen ve Türk Ocakları Gölbaşı temsilciliklerini ziyaret eden Toprak, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na çok önem verdiklerini belirterek, "Milletimizin bekası için, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için çabalıyoruz. Bu manada sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman istişareler yaparak en doğru kararları almaya gayret ediyoruz." dedi.

Ziyaret, esnaf gezisinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:39 Kaynak: AA

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