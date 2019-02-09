Milletvekili Toprak'tan Gölbaşı İlçesine Ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak
, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı
ilçesini ziyaret etti.
Toprak, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Hakan Toydaş ile bir süre görüştü.
Daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir
'i ziyaret eden Milletvekili Toprak
, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türk Eğitim-Sen ve Türk Ocakları Gölbaşı temsilciliklerini ziyaret eden Toprak, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na çok önem verdiklerini belirterek, "Milletimizin bekası için, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye
için çabalıyoruz. Bu manada sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman istişareler yaparak en doğru kararları almaya gayret ediyoruz." dedi.
Ziyaret, esnaf gezisinin ardından sona erdi.