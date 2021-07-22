Milletvekili Toprak ve beraberindekiler Gölbaşı ilçesinde bayramlaştı - Son Dakika

Milletvekili Toprak ve beraberindekiler Gölbaşı ilçesinde bayramlaştı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar ile bayramlaştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar ile bayramlaştı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen Kurban Bayramı tebrik programına AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 21 ve 22. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, il genel meclis üyeleri, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde Kaymakam Mutlu Köksal, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Milletvekili Toprak ve beraberindekiler vatandaşlar ile sohbet ederek bayramlarını kutladı. Korona Virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen program gerçekleştirilen bayramlaşma sonrası sona erdi. - ADIYAMAN

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