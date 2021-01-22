Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi ilçesinde inceleme yaptı - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediyesince yapılan sosyal tesisler ile çalışmaları inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, Battalgazi Belediyesinin yatırımlarını yerinde görerek, Belediye Başkanı Osman Güder ile istişarelerde bulundu.

Derme Deresi Islah Projesi alanı, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi, MORMAŞ, Park ve Bahçeler Sera Uygulama Alanı, Hasan Basri Futbol Sahası ve Yeşilçam Sosyal Tesislerini inceleyen Tüfenkci'ye, Güder eşlik ederek, projelerle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüfenkci, "Dünya oldukça zor bir süreçten geçiyor. Pandemi en büyük ekonomilere bile büyük darbe vurdu. Buna rağmen halka hizmet, memlekete yatırım misyonumuzun gerektirdiği sorumluluğu hiç bir zaman unutmuyoruz. Birilerinin ülkeyi farklı gündemlere sokma dayatmalarına teslim olmadık, hiç bir zaman olmayacağız. Çünkü bu güzel ülkenin acil hizmetlere, yatırımlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.