Milletvekili Tüfenkci: "Çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması lazım" - Son Dakika

Milletvekili Tüfenkci: "Çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması lazım"

Son günlerde gündemden düşmeyen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, milletten gelen talep doğrultusunda, çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması gerektiğini söyledi.

Son günlerde gündemden düşmeyen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, milletten gelen talep doğrultusunda, çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. Tüfenkci, ayrıca İstanbul Sözleşmesi konusunda da adımlar atılacağını ifade etti.

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ'a bağlı Aydınlar, Kozalak, Levent, Mezra, Çobanuşağı ve Kol mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın sıkıntılarını dinleyen Tüfenkci, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin hizmet etme sanatı olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Elbette ki milletin sorunlarına duyarsız kalmamız mümkün değil. Ne sorun varsa onu çözme noktasında Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye üzerinden algı operasyonları yapılmaya çalışıldığını ifade eden Tüfenkci, "Türkiye üzerinden hesaplar yapmaya çalışsalar da, sosyal mecralarda gizlenmiş, peçelenmiş yüzlerle yalan iftiraya devam etseler de milletten gelen taleple, çöplüğe dönüşen sosyal mecraların yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi kokuşmuş ve çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması lazım. Millet böyle bir talepte bulunuyor iken buna duyarsız kalmamız mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Bu konuda düzenlene yapılması için çalışmalara başlanırken, birilerinin sosyal ağların kapatılacağı yönünde eleştiriler yaptığını ifade eden Tüfenkci, "Esasında ortaya koyduğumuz düzenleme Avrupa' da ki dünyadaki uygulamalarla eşit düzenlemeler içeriyor. Biz istiyoruz ki bu tür Türk insanın üzerinden milyarlar kazanan bu işletim sistemlerinin internet mecralarının Türkiye'de de vergi ile tanışmaları. Hakaretleri, yalanları kaldırabilme potansiyeli olsun. Gerçek hayatta insanlar nasıl suç işleyince ceza çekiyorlar ise sosyal medyada da suç işlendiğinde aynı uygulamalara muhatap olsun" şeklinde konuştu.

Milletin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Tüfenkci, "Ama bunların arkasına sığınanlar, milleti yönlendirdiğini zannedenler yaygara kopararak kendilerine alan açmak istiyorlar. Biz her zaman millet ne istiyorsa ona göre yol haritamızı çiziyoruz" dedi.

Tüfenkci, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de milletten gelen şikayetler doğrultusunda önümüzdeki dönemde adımlar atılacağını söyledi.

Malatya ilgili de de konuşan Tüfenkci, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Malatya'nın gelişmesi ve değişmesi ile bölgenin de gelişeceğini söyledi. Özellikle organize sanayi bölgesinde yatırımların artması adına Malatya'nın 6'ncı teşvik bölgesinde olmasının da önemli olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Malatya'ya yeni yatırımların gelmesi demek, istihdamın artması demek, AŞ demek iş demek" diye konuştu. - MALATYA

Bülent Tüfenkci, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tüfenkci: 'Çöplüğe dönen bu mecraların yeniden yapılanması lazım' - Son Dakika

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