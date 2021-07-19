Milletvekili Tüfenkci'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Milletvekili Bülent Tüfenkci mesajında,

"Birlik ve beraberliğin, teslimiyet ve fedakarlığın simgesi olan Kurban bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurban, ihtiyacı olana el uzatmak, muhtaçların hanelerine sevinç getirmek, dayanışmak ve yüz güldürmektir. En zor günlerimizde birbirine yardımcı olmayı görev bilen, vicdanı ve vefayı en önemli erdem kabul eden bir toplumun fertleri olarak bu bayramı da birlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bayramlar, aynı zamanda bir araya gelme, hasret giderme zamanlarıdır. Ancak içerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde tedbiri elden bırakmadan sevdiklerimizi düşünerek geçirmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan bunun bilincinde olarak hareket etmesini beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

"Kurallara uymalıyız"

Yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızı da uyaran Tüfenkci, "Bayram için yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını azami derecede dikkatle kullanmaları gerekmektedir. Sevdiklerimize sağ salim ulaşmak için kurallara uymamız gerekiyor. Kurban Bayramı vesilesiyle canını vatanın bekası için feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kıymetli hemşerilerime ve milletimize Cenab-ı Hak'tan sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.