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Milletvekili Tüfenkci'den SAVDES-SEN'e ziyaret

13 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Malatya Şubesini ziyaret etti.

Milletvekili Tüfenkci'den SAVDES-SEN'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Malatya Şubesini ziyaret etti.


Milletvekili Tüfenkci, ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli devlet memurlarının sorunlarını dinlerken burada konuşan SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanı Ruhi Arslanboğa, TBMM Komisyonlarında bulunan 18 maddelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun değişiklik teklifini içeren dosyayı sundu.


Milletvekili Tüfenkci ise bu konuda gerekenin yapılacağını ve konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini söyledi. Başkan Arslanboğa ise, "Sendikamızı ziyarete gelen sayın milletvekilimize sendikamıza ve üyelerimize vermiş olduğu değerden ötürü teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğinin sözünü verilmiş olması Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan devlet memur açısından memnuniyetle karşılandı" dedi.


Ziyaretin sonunda ise Arslanboğa tarafından milletvekili Tüfenkci'ye plaket takdim edildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
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