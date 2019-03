Milletvekili Tüfenkci'den Ziyaretler

Milletvekili Tüfenkci, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ile birlikte Yeni Şire Pazarı esnafımızı ziyaret etti. Çınar ile birlikte daha sonra kurum ziyaretleri yapan Tüfenkci, basın kuruluşlarını da ziyaret ederek, gündemi değerlendirdi.



Tüfenkci daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.



Tüfenkci ve Çınar daha sonra Sağlık-Sen ve Memur-Sen Malatya Şubesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Büyük ilçe statüsünde kurulduk ve her daim gelişmek, ilçemizi büyütmek için büyük gayretlerimiz oldu. Hizmet, kültürel, sosyal çevreci belediyecilik anlamında birçok yatırım yaptık. İlçemizi büyüttük, yaklaşık 30 ilden daha büyük bir ilçe konumuna geldik. Yaptığımız çalışmaları, 31 Mart'tan sonrada güçlendirerek, taçlandırarak sürdürmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlere gönül belediyeciliğini de ekleyerek her hemşerimize dokunup, bölgemizde yaşayan, fikri ve projesi olan, bize katkısı olan kişileri de dinleyerek, yeni projelerle daha vizyonel ve teknik çalışmalar yapacağız. Rekor bir oy ile bölgemizi yeni dönemde de rekora taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Bülent Tüfenkci ise sağlıkta ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin başhekimi yoktu, atandı. Orada yapılacak ciddi işler var. Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesi bitti. Yakında temelini atıp hızlı bir şekilde inşaatı bitirip Malatyalılara sağlık alanında yeni bir alternatifi de ortaya koyacağız. Battalgazi bölgesindeki vatandaşlarımızda oradan hizmet alacaklar. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin de inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Onu da hizmete açtığımızda yeni yerinde çok daha rahat şartlarda hem personelimiz çalışmış olacak hem de Malatyalı hemşerilerimiz daha rahat ortamda istifade edecekler. Fizik Tedavi Hastanemizi de bitirdiğimizde Malatya bölgede adeta bir kampus olacak" dedi.



Sonrasında Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaret eden Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Ülkemiz Gezi Parkı olaylarından beri sürekli engelleri aşarak devam eden bir süreci yaşıyor. Vesayet odaklarıyla mücadele ederek gelmiş olduğumuz bu yolculukta milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağı kaysın diye dua eden ve kaybettiğinde de bayram edecek bir sürü güç odakları var. Bu serüvende özellikle milletimizin 178 yılda gerek ekonomik gerek kültürel gerekse demokrasi anlamında gelmiş olduğu noktaya baktığımızda birçok noktada milletimiz adına Cenabı Allah'a şükrediyoruz"



31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde şehr-i eminlerin seçileceğini dile getiren Tüfenkci, "Emin insanlara şehrimizi teslim etmek istiyoruz. Tecrübeli insanlarımıza Malatya'yı 81 ilde öne çıkarak altyapıya ulaştırma noktasında gayret gösterecek arkadaşlarımızı seçmek istiyoruz. Bu seçim onun için önemli. Belediyeler hayatın her alanına dokunan, bu noktada da doğumdan ölüme kadar sorumluluk üstlenen kurumlardan biri. Burada insana dokunması hesabiyle de gönül belediyeciliğinin öne çıktığı bir alandan bahsediyoruz. Malatya'da bu anlamda muhalefet ile AK Parti'nin adaylarına baktığımız zaman teraziye koyduğumuzda gerçekten önemli bir fark var" şeklinde konuştu.



Milletvekili Tüfenkci, Cumhur İttifakı'nın meydanlarda kurulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Alnımız açık olarak 'ortaklarımız bu' diyoruz ama muhalefete baktığımızda ortaklarını bile açıklayamıyorlar. Saadet'e bakın 'Biz ittifak yapmadık' diyor. İttifak yapmadın, Şanlıurfa'da niye HDP seni destek diye aday çıkarmadı? Niye sen başka yerde CHP ve İYİ Parti'yi destekliyorsun aday çıkarmadın? Lokaldeki işbirliklerinin adını koyamadıkları ittifakla çekindikleri için zannediyorlar ki millet görmeyecek, bilmeyecek. İYİ Parti Battalgazi'de aday çıkarttı. CHP, HDP, Saadet niye çıkarmadı? Yeşilyurt'ta çıkarttın, orada niye çıkarmadın? Adam mı bulamadın? Milletimiz her şeyi görüyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız tercihler esasında yerel seçimin ötesinde de bir anlam taşıyor. Eğer onlar ortaklarını söyleyemiyorlarsa, demek ki millette gizledikleri bir şey var."



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra Küçükmustafapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. - MALATYA

