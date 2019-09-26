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Milletvekili Tüfenkci'nin acı günü

44 dakika önce

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci'nin yeğeni Selçuk Hastürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Milletvekili Tüfenkci'nin acı günü, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci'nin yeğeni Selçuk Hastürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden 62 yaşındaki Hastürk için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazında, Milletvekili Tüfenkci'yi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile yakınları bu acı gününde yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Hastürk'ün cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Taziyelerin ise ise Zaviye mahallesinde kabul edileceği belirtildi. - MALATYA

Bülent Tüfenkci, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:02 Kaynak: İHA
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