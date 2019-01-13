Milletvekili Tüfenkci, Radyo Programına Konuk Oldu

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
, "Kenevir
üretimi izni verilen ve genişletilen 19 il içerisinde Malatya'da var." ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Bülent Tüfenkci, Radyo Fon'da Osman Tosun
'un gerçekleştirdiği "Seçime Doğru" programına konuk oldu.
Tüfenkci, AK Parti olarak Malatya'ya önemli kazanımlar sağladıklarını ve hizmetler getirdiklerini belirterek, yaptıkları çalışmaları anlattı.
Malatya için yıllarca bir sorun, kangren haline gelen Vagon Onarım Fabrikası'nı Malatya'ya kazandıracaklarını aktaran Tüfenkci, "Girişimlerimiz neticesinde Vagon Onarım Fabrikası'nı 2018'in sonu itibarıyla özelleştirmedeki bütün işlemlerini bitirerek, Kızılay
'a devrini sağlamış olduk. Kızılay'ın genel kurulu gerçekleştikten sonra Malatya'ya yaklaşık bin 500 kişinin çalışacağı prefabrik evler üreten fabrikayı hizmete sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Tüfenkci, ekonomi, istihdam ve sağlık alanında yaptıkları hizmetlere değinerek, kentin önemli gelir kaynağı olan kayısıyla ilgili de lisanslı depo kurulması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Malatya'nın kenevir üretimi yapılacak illerin arasında olduğunu bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Malatya'da kenevir üretimi yasaktı. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle kenevir üretiminin arttırılması konusu gündeme geldi. Kenevir üretimi izni verilen ve genişletilen 19 il içerisinde Malatya da var. Malatya'da da kenevir üretimi teşvikli olacak. Malatya'ya Seracılık Organize Sanayi kazandırıyoruz. Yazıhan
bölgesinde Kuruçay
'ın civarında kuruluyor. Yaklaşık bin 500 dönüm alan üzerinde, Malatya'da yaklaşık bin,bin 500 kişiyi de istihdam edecek bir alan oluşturuluyor."