Milletvekili Tüfenkci, yeni adliye binası için müjdeyi verdi - Son Dakika

Milletvekili Tüfenkci, yeni adliye binası için müjdeyi verdi

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yapılması planlanan yeni adliye binası için müjdeyi vererek, adliye binasının yapılacağı yer olan eski Askeri Hastane'nin arsasının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın onayı ile Adalet Bakanlığı'na devrinin gerçekleştiğini...

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya'ya yapılması planlanan yeni adliye binası için müjdeyi vererek, adliye binasının yapılacağı yer olan eski Askeri Hastane'nin arsasının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın onayı ile Adalet Bakanlığı'na devrinin gerçekleştiğini ve hastanenin temelinin bu yılında sonunda atılacağını duyurdu.

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Milletvekili Tüfenkci, Malatya'nın merkezi bir noktasında bulunan ve fiziksel durumu nedeniyle artık ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelen Malatya Adliye Binası'nın yıkılarak, Yeşiltepe'de bulunan eski Askeri Hastane'nin bulunduğu alana yapılmasıyla ilgili imzaların atıldığını ifade etti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın onayı ile Adalet Bakanlığı'na devri yapılan arsaya bu yılın sonunda temel atılması için proje çalışmasına başlanacağını kaydeden Tüfenkci, "Yeni adliye binası yapımıyla ilgili Malatya'mızın uzun süredir beklediği gelişmeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi adliye binamız artık ihtiyaca cevap veremeyecek durumdaydı. Burayla ilgili uzun süredir çalışmamız söz konusuydu. Yeni adliye binasının yapılacağı yer konusunda eski Askeri Hastane'nin alanı uygun bulunmuştu. Buranın devri konusunda Özelleştirme İdaresi Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı arasında bazı prosedürlerin yerine getirilmesi süreci yaşandı. Bu aşamada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın da yoğun gayretleriyle arsanın devri noktasında gerekli imzalar atıldı. Bu aşamadan sonra Adalet Bakanlığımız yeni binanın proje çalışmaları için kolları sıvadı. İnşallah bu yılın sonunda yeni adliye binamızın temelini atacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Malatyamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Özelleştirme İdaresi, Adalet Bakanlığı, Milletvekili, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tüfenkci, yeni adliye binası için müjdeyi verdi - Son Dakika
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