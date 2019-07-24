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Milletvekili Tunç, baraj inşaatını inceledi

46 dakika önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Barajı inşaatında incelemede bulundu.

Milletvekili Tunç, baraj inşaatını inceledi, System.String[]
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Barajı inşaatında incelemede bulundu.

Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sulama ve taşkın koruma amaçlı inşa edilen barajın tamamlanmasıyla il merkezi ve Kozcağız beldesinin taşkın zararlarından korunacağını, 24 bin 600 dekar zirai alanın da sulanmasının sağlayacağını söyledi.

Depolama hacmi 46 milyon metreküp, temelden yüksekliği 54 metre olacak barajın inşaat çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Baraj inşaatında derivasyon tüneli tamamlandı, su derivasyon tüneline çevrildi. Barajın gövde inşaatında sona gelindi. Barajdan geçen Kumluca yolu geçişinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bartın'da her alanda olduğu gibi DSİ yatırımlarında da çok büyük eserler ortaya koymanın onurunu yaşıyoruz. Bu eserlerin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, DSİ bölge ve şube yetkilileri ile tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Tunç'a, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman da eşlik etti.
Enver Yılmaz, Kozcağız, AK Parti, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:24 Kaynak: AA
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