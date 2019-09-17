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Milletvekili Tunç, fındık alım merkezini ziyaret etti

46 dakika önce

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım merkezini ziyaret etti.

Milletvekili Tunç, fındık alım merkezini ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım merkezini ziyaret etti.

Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun Bartın'da da fındık alım merkezi açmasıyla bu yıl da Bartınlı fındık üreticisinden alımlara devam ettiğini söyledi.

Hükümet olarak fındık üreticisinin yanında olduklarını ve kota uygulaması iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Alımlarda sadece Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı olan üreticilerden alım yapılmakta ve belgelerini güncelleyen üreticimiz mağduriyet yaşamamaktadır. TMO'nun sadece Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı olan üreticilerden alım yapmasındaki amaç, fındık ticareti yapan aracıların, üreticilerden daha düşük fiyatla ürün alıp TMO'ya satmasının ve böylece üreticide oluşabilecek gelir kaybının önlenmesidir. Bartın'da fındık üreticisine son 9 yılda 52 milyon 880 bin lira destek sağladık ve her yıl ortalama 5 bin kişi bu desteklerden faydalanmaktadır."

AK Parti, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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