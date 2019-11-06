Milletvekili Tunç'tan inceleme

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Karaçay taşkın koruma inşaat çalışmalarını inceledi.

Tunç, müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde DSİ alanında Bartın'a dev eserler kazandırıldığını belirterek, "Kirazlıköprü Barajı'nı ve Kışla Barajı'nı tamamladık. Bartın il merkezimiz, ilçe, belde ve köylerimizde 37 taşkın koruma çay ve dere ıslahları gerçekleştirdik. İnşaat safhasındaki Kozcağız Barajı ve Ulus Eldeş gölet inşaatlarının taahhüt edilen tarihlerde tamamlanması için çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz." diye konuştu.