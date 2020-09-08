Milletvekili Tunç'tan inceleme - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız beldesinde ziyaretlerde bulunarak yapılan yatırımları inceledi.

Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde bir taraftan sağlığı korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını, bir taraftan da yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Kozcağız'daki hizmetlerin de hızla devam ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Beldemizde iki baraj, Bartın- Karabük yolu üzerindeki Kirazlıköprü barajıyla birlikte tamamlandı. Bartın bugün yağmurlarda rahat uyuyabiliyorsa ve hiç endişe etmiyorsa bu Kozcağız'da yapılan iki baraj ile Kirazlıköprü Barajı sayesindedir. O nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye ne kadar teşekkür etsek azdır."

Tunç, başlattıkları yol çalışması ile de ulaşım problemini çözerek, beldeyi Karadeniz sahil yolunun bir kavşak noktası yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Tunç'a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve AK Parti Kozcağız Belde Başkanı Orhan Acıbal da eşlik etti.