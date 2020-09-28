Milletvekili Tunç'tan inceleme - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Ulus Aşağı Yukarıalpı Köyü'ne yapılan seyir terasında incelemelerde bulundu.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın'da sahil turizminin yanında doğa turizmini de geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Avrupa'nın 13'üncü, Türkiye'nin ise tek PanParks üyesi park olduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Küre Dağları Milli Parkımız hem Kastamonu hem de Bartın'ımızın ortak bir değeri. Küre Dağları Milli Parkı'nın ziyaretçi sayısını artırmak için son zamanlarda önemli yatırımlar yaptık. Ziyaretçi merkezlerimizi inşa ettik. Giriş kapıları, seyir terasları, yollar inşa ettik. Şimdi de Aşağıköy Yukarımahalle'de Ulus'un çevresindeki güzellikleri gösteren seyir terasımızı yaptık. Bölgemize bu değerleri kazandırıyoruz. Turist, Bartın'a geldiğinde sadece Amasra'da balık yiyip gitmesin istiyoruz. Gelsin, gezsin, ilde etkinliklere katılsın. Bunun amacındayız."

Tunç'a incelemesinde Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, Ulus ve Köylere Hizmet Getirme Başkanı Lütfi Okçu da eşlik etti.