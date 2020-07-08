Milletvekili Turan, Beypazarı'ndaki yatırımları inceledi - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı ilçesindeki yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Turan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret ederek, ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Ankara Üniversite Beypazarı Meslek Yüksekokulu yanında yapımına devam edilen 400 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu inşaatını inceleyen Turan, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Turan, daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri ile Oğuzkent mevkisinde bulunan sentetik çim sahada inceleme gerçekleştirdi.

İlçede yapılması planlanan, içinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, antrenman sahaları, çim saha, yürüyüş yolları bulunacak yeni spor kompleksi alanında incelemelerini sürdüren Turan, Belediye Başkanı Kaplan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Polat'tan bilgi aldı.

Programlara AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz de katıldı.