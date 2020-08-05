Milletvekili Tutdere, Adıyaman'daki intihar vakalarını gündeme getirdi - Son Dakika

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da yaşanan intihar olaylarına ilişkin verileri açıklayarak değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da yaşanan intihar olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte son zamanlarda meydana gelen intihar olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tutdere, çeşitli uyarılar yaptı. İntihar vakalarının ve intihar girişimlerinin arttığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu belirten Tutdere, "Adıyaman'da resmi kayıtlara geçen intihar sayıları hala dikkat çekici bir oranda seyrediyor. TÜİK hesaplamasına göre sadece 2019 yılında 22 vaka kayıtlara geçmiştir. TÜİK'in rakamları intihar sonucunda ölümleri baz alıyor fakat intihar girişimlerini kayıt altına almıyor. Girişimleri basına yansıyabildiği kadarıyla öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla intihar girişimi ve ölüm sonucu bir bütün olarak değerlendirilmeli, bölgede bu yönde bir araştırma yapılmalıdır. Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün intihar ve cinnet vakalarıyla ilgili çalışmaları olduğu belirtilse de bu çalışmaların akıbetini henüz bilmiyoruz. 2015-2019 yılları arasında Adıyaman'da toplam 98 yurttaşımız intihar ederek yaşamına son vermiştir. Bu yurttaşlarımızın 71'i erkek, 27'si ise kadın. İntihar sebeplerine gelince geçim zorluğu, aile geçimsizliği, hastalıklar, ekonomik sorunlar ve gelecek kaygısı başı çekiyor. Bu sebepler ve intiharlar yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetleri ve karşı karşıya kaldıkları zorlukları gözler önüne sermektedir. Kayıtlara geçen şekliyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı bu şekilde. Ancak bir de kayıtlara geçmeyen intihara kalkışan yurttaşlarımız var. Son 6 ayda Adıyaman'da ortalama 85 intihar vakası yaşandığı tespit edilmiştir. Bu tablo ilimizdeki işsizliğin, ekonomik sorunların ve geçim zorluğunun boyutlarını açıkça göstermektedir. Başta Adıyaman olmak üzere, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan intihar ve cinnet vakalarını araştırmak üzere bir meclis araştırma komisyonu kurulması için daha önce vermiş olduğumuz önerge ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin intihar vakaları konusunda Marmara, Ege ve Akdeniz'den sonra dördüncü sıraya yerleştiğini, bölgelerin nüfus ve yüz ölçümü oranı dikkate alındığında bu oranın yüksekliğinin dikkat çekici olduğunu söylemiştik. Ancak iktidarın ve ittifak ortağının her zamanki tutumu nedeniyle bu önergemiz henüz karşılık bulamadı. Yaşanan intihar vakaları bu konunun önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. TÜİK'in rakamlarının yalnızca intihar sonucunda yaşanan ölümleri baz alıyor olması, fotoğrafın tamamını görmemizi engelliyor. İntihar girişimi ve ölüm sonucu bir bütün olarak değerlendirilmeli, bölgede bu yönde bir araştırma yapılmalıdır. Çevremizde ve basında neredeyse her gün bir intihar ya da cinnet vakasıyla karşılaşırken, bu sorunu görmezden gelerek çözemeyiz. Toplumumuzu derinden sarsan, insanların mücadele azminin azaldığının kanıtı olan intihar vakalarının önlenebilmesi için öncelikle intihar nedenlerinin tespiti yapılmak zorundadır" diye konuştu. - ADIYAMAN