Milletvekili Tutdere: "Adıyaman huzur ve barış kentidir" - Son Dakika

Milletvekili Tutdere: "Adıyaman huzur ve barış kentidir"

28.11.2020 17:21
Milletvekili Tutdere:

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, son günlerde gündeme gelen selefi örgütüyle ilgili olarak, "Adıyaman'ın prestijini düşürmeye kimsenin hakkı yok. Adıyaman huzur ve barış kentidir" açıklamasını yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, son günlerde gündeme gelen selefi örgütüyle ilgili olarak, "Adıyaman'ın prestijini düşürmeye kimsenin hakkı yok. Adıyaman huzur ve barış kentidir" açıklamasını yaptı.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bazı basın ve yayın organlarında çıkan ve kamuoyunu tedirgin eden, Adıyaman başta olmak üzere birçok kentte selefi adı verilen örgütlerin silahlandığı iddialarıyla ilgili konuştu.

İçişleri Bakanlığının bütçe ve kesin hesap görüşmeleri sırasında söz alarak Bakan Süleyman Soylu'ya seslenen Tutdere, "Ben özellikle son günlerde medyada sıkça hepimizin karşılaştığı bir hususu sizlere sormak istiyorum. Dokuzuncu aydan bu yana Türkiye'nin birtakım ulusal kanallarına çıkan sarıklı, cübbeli bir kısım insanlar özellikle Türkiye'de 2 bin tane selefi dernek olduğunu, bu derneklerin silahlandıklarını, Adıyaman, Batman, İzmir başta olmak üzere, birçok yerde iç savaşa hazırlandıklarını söylüyor. Aynı şahıs en son dün akşam katıldığı bir canlı televizyon programında, aynı ifadeleri tekrar etti ve aynı konuya dikkatleri çekti. Bu şahsın canlı televizyon programlarında ifade ettiği şekilde Adıyaman başta olmak üzere bahsi geçen illerde Selefi derneklerinin bu şekildeki bir örgütlenmesi var mıdır? Buna ilişkin Hükümet olarak, devlet olarak aldığınız tedbirler nelerdir? Kaç tane Selefi dernek var, gerçekten 2 bin sayısı doğru mudur? Cemaat, tarikat adı altında illegal yapılanma içerisinde olan oluşumlar var mıdır? diye size soru sorduk. Maalesef, bugüne kadar bu sorumuza bir cevap vermediniz. Bu sorumuza neden cevap vermiyorsunuz? Sizler istihbaratı veya güvenliği cüppeliye mi teslim ettiniz? Neden bu tür illegal oluşumlarla ilgili zaman zaman cüppeli çıkıp televizyonlarda kamuoyuna açıklamalar yapıyor ve insanlar tedirgin oluyor? "dedi.

Adıyaman'ın bu tür olaylarla adının anılmasının kentin huzur ve barışına gölge düşürdüğünü vurgulayan Tutdere, "Benim şehrim, Türkiye'de insanların birlik, beraberlik içerisinde yaşadığı huzur ve barış kentidir. Adıyaman'da Kürtler, Aleviler, Türkler, Sünniler, Gayrimüslimler hepsi bir arada yaşıyor ancak bu tür şahısların zaman zaman kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar, ilimizin prestijini düşürüyor ve ilimize olan bakış açısını da olumsuz etkiliyor. Eğer gerçekten bu söylenenler doğru değilse, bu konuya ilişkin kamuoyuna neden doyurucu bir açıklama yapmıyorsunuz? Halkın tedirgin olmasına gerek olmadığı yönünde neden bir açıklama yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere: Adıyaman huzur ve barış kentidir

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Huzur, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere: 'Adıyaman huzur ve barış kentidir' - Son Dakika


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