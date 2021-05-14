Milletvekili Tutdere: "Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu" - Son Dakika

Milletvekili Tutdere: "Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu"

14.05.2021 17:28
Milletvekili Tutdere:

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın tarımdan koparıldığını, Adıyamanlı çiftçilerin ise tarımdan el çektirildiği öne sürdü.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın tarımdan koparıldığını, Adıyamanlı çiftçilerin ise tarımdan el çektirildiği öne sürdü.

Adıyaman'ın çok değerli tarım arazilerine sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, iktidarın tamamlamadığı sulama projeleriyle Adıyaman'ın topraklarını suya hasret bıraktığını ifade etti. İktidarının yanlış tarım politikaları sonucunda hem Türkiye genelinde hem de Adıyaman özelinde tarımın bitme noktasına geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, tarım arazi varlığında yaşanan daralmaya dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, "İktidarın yanlış tarım politikaları Türkiye'de tarımı bitirme noktasına getirmiştir. 2004-2020 yılları arasında Türkiye genelinde işlenen toplam tarım arazisi miktarı 23 milyon 812 bin 992 hektardan, 19 milyon 572 bin 877 hektara gerilemiştir. Yani işlenen tarım arazilerimiz yüzde 18 oranında azalmış, 4 milyon 240 bin 115 hektar tarım arazimiz yok olmuştur. 2002 yılında Adıyaman'da 2 milyon 947 bin 730 dekar alanda tarım yapılıyordu. Şu anda ise bu sayı 2 milyon 304 bin dekar alana gerilemiş durumda. 16 bin 68 dekarlık tarım arazimiz yok oldu. İktidar tamamlayamadığı sulama projeleriyle Adıyaman'ın topraklarını suya hasret bırakmıştır. İlimizin tarım topraklarının yüzde 87'si sulanamamaktadır. İlimizin çiftçi sayısında da çok ciddi bir azalma söz konusu. Adıyaman genelinde 2003 yılında 37 bin çiftçimiz varken bugün 27 bin çiftçimiz var. Bu düşüşün en büyük nedeni iktidarın yanlış tarım politikalarıdır" dedi.

Milletvekili Tutdere ayrıca, ülkemizin kalkınması için alın teri dökerek emek veren çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Tutdere, "Adıyaman'da son 13 yılda 76 bin 954 kişi göç etmiş. Bu göçü önlememiz lazım. Adıyaman'ın yetişmiş kıymetli insanları okuduğu ilde kalıyor. İş arayan gençlerimiz iş bulamadığı için başka kentlere göç ediyor. Eğer sanayimiz gelişmiş olsaydı belki de bu insanlarımız doğdukları toprakları terk etmeyecekti. Ben isterdim ki dışarıdan benim ilime çalışmaya gelenler olsun. Bu tabloyu değiştireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere: Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu

Milletvekili, Adıyaman, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere: 'Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu' - Son Dakika


Son Dakika

Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Sessiz kalmayın Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Sessiz kalmayın Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız

Son Dakika Haberleri
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
Kabine öncesi Mehmet Ceyhan'da normalleşme uyarısı: Gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı Kabine öncesi Mehmet Ceyhan'da normalleşme uyarısı: Gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı         
18:09
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti         
15:47
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi         
12:55
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 18:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Tutdere: "Adıyaman'ın 16 bin 68 dekarlık tarım arazisi yok oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement