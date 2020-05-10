Milletvekili Tutdere, Anneler Gününü kutladı - Son Dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Anneler Gününü kutladı.



Annelerin koşulsuz ve karşılıksız sevginin, sabrın, hoşgörünün vücut bulduğu, hayatımızı anlamlı kılan en değerli kişiler olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, "Doğduğumuz günden bugüne üzerimizde sonsuz emeği olan, yerleri asla doldurulamayacak annelerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Annelerin karşılıksız sevgileri, sonsuz şefkatleri bizi biz yapan değerlerin başında gelmektedir. Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir.



Tüm bunlara karşın toplumdan dışlanmaya, ikinci plana itilmeye çalışılan, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalan ve hatta katledilen kadınların haberlerini görmek bizleri derinden yaralamaktadır. Bu zihniyet kadın-erkek eşitliğine inanmayan, kadını birey olarak görmeyen, kadını toplumsal yaşamın içinde görmeye tahammül dahi edemeyen çağdışı bir zihniyettir. Anaların ağlamadığı, hiçbir annenin çocuğunun yatağa aç girmediği, evladı için gelecek kaygısı yaşamadığı, huzurlu ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek öncelikli görevimizdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, güçlü, mutlu, özgür kadınların yaşadığı çağdaş bir ülke oluşturana kadar da mücadelemiz devam edecektir. Çok iyi biliyoruz ki annelere verilebilecek en güzel hediye, çocuklarının güvende olacağı barış dolu bir Türkiye'dir. Başta canım annem ve eşim olmak üzere dünyanın en kutsal görevini üstlenen, yetiştirdikleri çocuklarla bu ülkenin aydınlık geleceğine harç koyan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin ve yüreği annelik hisleriyle dolu tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN