Milletvekili Tutdere Bölgede Yaşanan İntiharların Araştırılmasını İstedi
1 saat önce
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, başta Adıyaman olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan intihar vakalarının araştırılıp, yaşanan toplumsal travmaya dair önlem alınması ve sorunların çözümü için meclis araştırması istediMilletvekili Abdurrahman Tutdere, başta Adıyaman...
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere
, başta Adıyaman olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan intihar vakalarının araştırılıp, yaşanan toplumsal travmaya dair önlem alınması ve sorunların çözümü için meclis araştırması istedi
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, başta Adıyaman olmak üzere, Türkiye
'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan intihar ve cinnet vakalarını araştırmak üzere bir meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.
Önergenin gerekçesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin intihar vakaları konusunda Marmara
, Ege
ve Akdeniz
'den sonra dördüncü sıraya yerleştiği belirtildi. Bölgelerin nüfus ve yüzölçümü oranı dikkate alındığında bu oranın yüksekliğinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.
Milletvekili Tutdere, " TÜİK
'in rakamlarının yalnızca intihar sonucunda yaşanan ölümleri baz alıyor olması, fotoğrafın tamamını görmemizi engelliyor. İntihar girişimi ve ölüm sonucu bir bütün olarak değerlendirilmeli, bölgede bu yönde bir araştırma yapılmalıdır. Çevremizde ve basında neredeyse her gün bir intihar ya da cinnet vakasıyla karşılaşırken, bu sorunu görmezden gelerek çözemeyiz. Toplumumuzu derinden sarsan, insanların mücadele azminin azaldığının kanıtı olan intihar vakalarının nedenlerinin tespiti yapılmak zorundadır" diye konuştu.
TÜİK verilerine göre, 2017'de bölgede 299 intihar vakası yaşandığı da vurgulandı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı
Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu