Milletvekili Tutdere, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi

27.04.2021 13:09
Milletvekili Tutdere, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi, System.String[]

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere çiftçilerin sorunlarını ele aldı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere çiftçilerin sorunlarını ele aldı.

Türkiye'nin bir zamanlar orta doğunun et ihtiyacı karşılarken şu anda kendi ihtiyacını bile bile karşılayamayacak duruma geldiğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki hayvan varlığında büyük bir düşüşün yaşandığını söyledi. Tutdere, "Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerinin çoğu küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayan bölgelerdi. 90'lı yıllarda Van'da 5 milyon baş olan küçük hayvan sayısı şu anda 2 milyon başa gerilemiş durumda. Bölgedeki nüfus artış hızına baktığımızda, küçükbaş hayvancıkta çok önemli bir düşüş yaşandığını görebiliriz. Bölgede yapılan küçükbaş hayvancılık çok önemli bir yere sahipti, hatta Ortadoğu pazarı için de önemli bir yere sahipti. Ortadoğu'nun et ihtiyacının büyük bir bölümü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden karşılanıyordu. Fakat şu anda, değil dışarıya göndermek kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak durumdayız" dedi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan saha çalışmalarında bölgede yaşanan mağduriyetleri bizzat yetiştiricilerden dilendiklerini söyleyen eden Milletvekili Tutdere, "Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki yetiştiricilerimiz özellikle güvenlik gerekçesiyle mera ve yayla yasaklarından dolayı mağduriyet yaşadıklarını bizzat ifade ettiler. Ayrıca İl Özel İdareleri tarafından tahsil edilen yayla kiralama ücretleri konusunda da ciddi sıkıntılar var. Özellikle göçerlerden alınan bu yüksek ücretler göçerlerimizin büyük mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. Başka ülkelerde hayvancılıkla uğraşan kişilere büyük teşvikler verilirken Türkiye'de koyunların otlayacağı alanlardan bile para alınmaktadır. Bu durum Türkiye'de hayvancılığa verilen önemin geldiği durumu bizlere göstermektedir. Tarım ve Orman Bakanı'na buradan çağrıda bulunuyorum, bu ayıptan Türkiye'yi kurtarın aksi takdirde göçerler hayvanlığı bırakacaklarını bizzat ifade ettiler. Kar da, kışta, tüm zorlu koşullarda hayvanlık yapmak için gayret gösteren göçerlerimizin ellerini öpeceğimize iktidar onların hayatlarını daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da faaliyet gösteren elektrik şirketlerinin bölgede bulunan çiftçilere büyük mağduriyetler yaşattığının altını çizen Milletvekili Tutdere, "Çiftçileriz tarımda kullanılan elektrik fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çok ciddi sorunlar yaşıyor. Özellikle DEDAŞ tarafından uygulanan yüksek faturalandırmalardan dolayı elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden dolayı da çiftçiler tarlalarını sulayamayacak duruma gelmiş durumda. Milli servetimiz herkesin gözleri önünde kuruyor. Bu sorunu meclis gündemine defalarca getirdik, raporlar hazırladık, Enerji Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik fakat bu özel elektrik şirketi bölgedeki çiftçilere kan kusturmaya maalesef devam ediyor. Bu şirket çiftçilere verilen tarım desteklerini bile bankadan haczediyor. Bölgedeki çiftçilerimiz ne tarım desteklerine ulaşabiliyor ne de topraklarını sulayabiliyor. Dolayısıyla bölgedeki tarım Türkiye genelinde olduğu gibi ciddi anlamda sorunlar yaşıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi

Güneydoğu Anadolu, Milletvekili, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi - Son Dakika


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