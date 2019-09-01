Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere'den, 1 Eylül Dünya Barış Günü açıklaması
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Milletvekili Tutdere'den, 1 Eylül Dünya Barış Günü açıklaması

1 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Eylül Dünya Barış Günüyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere'den, 1 Eylül Dünya Barış Günü açıklaması, System.String[]

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Eylül Dünya Barış Günüyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu.


Barışın kökeninde kardeşlik duygusunun yer aldığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, "1 Eylül Dünya Barış Gününün insanlığı yoran savaş duygusundan uzaklaşarak hepimize barışı ve barışın huzurunu getirmesini dilerim. Bize göre, insanların tümü kardeştir ve dünya üzerinde yaşanan tüm savaşlar bu kardeşlik tohumlarının köküne dinamit yerleştirmektedir. Halbuki bizlerin yapması gereken en önemli şey barışın sağladığı en büyük nimet olan kardeşlik duygusunu ön plana çıkarmak, onu yeşertmektir. Dünya üzerindeki kötülüklerin, barışın karşısında duran her türlü unsurun kökenindeki kin ve nefret duygusunu, kardeşlik fikrini hatrımızda tutarak yok edebileceğimize inanıyoruz.


Eşitlik, demokrasi ve adaletin kişilere sadece kişilere değil, her birimize geldiği ve barış düşümüzü gerçek kılacağımız günler gelene kadar mücadelemiz devam edecektir. Dünyaya barışın hüküm sürdüğü, huzur dolu günlerde buluşmak umuduyla, adil ve kalıcı barış gelene kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili, Adıyaman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
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