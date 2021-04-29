Milletvekili Tutdere'den 'esnafa destek' çağrısı - Son Dakika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere kapanma sürecinde esnafın yaşadığı mağduriyeti meclis gündemine taşıdı.

Kapanma kararının ekonomik destek paketi açıklanmadan yapılmış olmasının esnafı mağdur ettiğini ifade eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaşanan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için esnafa acil yardım paketinin açıklaması çağrısında bulundu.

Milletvekili Tutdere Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, pandeminin başından itibaren verilen mücadelenin siyasi çıkarlar uğruna iktidar tarafından heba edildiğini iddia ederek, "İktidar tarafından yönetilemeyen pandemi süreci ve lebalep kongreler sonucu virüs tüm Türkiye'yi adeta istila etti. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Pandeminin başından bu yana başta sağlık çalışanları olarak, millet olarak vermiş olduğumuz tüm emekler siyaset uğruna heba edildi" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere, "Kötü yönetimin sonucu olarak on yedi günlük bir kapanma sürecine gireceğiz. Öyle anlaşılıyor ki iktidarın beceriksizliğinin faturasını yine milletimiz canıyla, parasıyla ödeyecek.

Buradan Cumhurbaşkanına ve iktidara sesleniyorum: Herhangi bir destek kararı almadan aldığınız kapanma kararı, başta küçük esnaf olmak üzere, gündelik işlerde çalışan milyonlarca kişinin işine, aşına sebep olacaktır. Bu nedenle, esnaf başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi tüm insanlar için acilen bir nakdi destek programını açıklayın. Türkiye'yi pandemi döneminde kendi halkına en az yardım eden ülke olma ayıbından çıkarın" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN