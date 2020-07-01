Milletvekili Tutdere'den Gerrger yolu için çağrı - Son Dakika

Milletvekili Tutdere'den Gerrger yolu için çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger-Narince yolunun yapı için çağrıda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger-Narince yolunun yapı için çağrıda bulundu.


Gerger ilçesinin en büyük sorunlarının başında gelen bozuk yolların ne zaman yapılacağını soru önergesiyle meclise taşıyan Milletvekili Tutdere, vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek bu yol sorununun bir an evvel çözülmesini talep etti. Milletvekili Tutdere, yaptığı açıklamada ise Gerger yolları için verdiği önceki soru önergelerine bakanlık tarafından gelen cevapları değerlendirerek somut adım atılması gerektiğini belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına daha önce sunulan yazılı soru önergesine verilen cevapta toplam uzunluğu 34 kilometre olan Gerger-Taraksu yolunun platform genişliği 10 metre olup onaylı projesi mevcut denilmişti. Ayrıca proje kapsamında 3 bin 800 metre uzunluğunda iki adet tünel bulunduğu, yapım çalışmaları tamamlandığında yolda 9 kilometre kısalma sağlanacağı, Gölyurt - Tillo köyünün ulaşım probleminin çözülmüş olacağı bildirilmişti. Bunun yanı sıra 37 kilometre uzunluğunda olan Gerger-Narince yolunun 2A standardında olduğu ve proje çalışmalarının 2019 yılında tamamlanmasını müteakip yapımının ihale edileceği bildirilmişti. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen ilgili bakanlık tarafından Gerger, Tillo, Gölyurt ve bölgedeki diğer yerleşim birimlerinde yaşayan yurttaşlarımızın yol çilesinin çözülmesine ilişkin somut herhangi bir adım atılmamıştır. Gergerliler artık laf değil icraat istiyor. Trafik kazalarından kaynaklı yeni can kayıplarının olmaması için yıllardır yol konusunda yaşadıkları çilenin sona erdirilmesini bekliyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere'den Gerrger yolu için çağrı - Son Dakika

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