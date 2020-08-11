Milletvekili Tutdere'den korona virüs uyarısı - Son Dakika

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona Virüs salgını dolayısıyla vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Adıyaman'da, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Son günlerde iller bazında fazla vaka artışı Şanlıurfa 1,7, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3, gibi komşu illerimizde tespit edilmiştir. Sosyal, ekonomik, ve ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu bu illerimizden virüsün ilimize bulaşma riskini azaltmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" diye konuştu. - ADIYAMAN