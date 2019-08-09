Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere'den Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Milletvekili Tutdere'den Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı dolayıyla yayımlamış olduğu mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milletvekili Tutdere'den Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı dolayıyla yayımlamış olduğu mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Milletvekili Tutdere, bayramlar toplumun sevdikleriyle kucaklaştığı, huzuru, mutluluğu ve birlikteliği bir kez daha hatırlandığı, kalp kırmaktan uzaklaşıldığı ortak değerlerin ve birlikte hareket etmenin gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan günler olduğunu söyledi.

Milletvekili Tutdere, "Bu bayramda, işsizlik, yoksulluk, imkansızlık nedeniyle yüzü gülemeyecek olanlarımız var, biliyoruz. Bu nedenle bayramlarımızın aynı zamanda yardımlaşma ile dayanışmanın, huzurun, sevincin, barışın ve kardeşliğin özel günleri olduğunu da unutmadığımız bir bayram olsun. Adıyaman'ı ilçe ilçe gezdiğimiz, muhtarlarımızla, mahallelerimiz ve köylerimizde halkımızla buluştuğumuz bugünlerde bir kez daha fark ediyoruz ki kentimizi ayakta tutacak, kalkındıracak en önemli şey birbirimizle konuşmak ve yardımlaşmaktır. Bu duygularla birlikte hepimize birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevdiklerinizle geçireceğiniz iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletvekili Tutdere'den Kurban Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]