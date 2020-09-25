Milletvekili Tutdere'den kuru üzüm alım fiyatları açıklaması - Son Dakika

Milletvekili Tutdere'den kuru üzüm alım fiyatları açıklaması

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan kuru üzüm alım fiyatlarının üreticiyi tatmin etmediğini söyleyerek, açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere'den kuru üzüm alım fiyatları açıklaması, System.String[]

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan kuru üzüm alım fiyatlarının üreticiyi tatmin etmediğini söyleyerek, açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere, kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği zahmetli bir üretim aşamasına sahip olan kuru üzüm için açıklanan rakam üreticinin emeğini tam anlamıyla karşılamadığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan kuru üzüm alım fiyatları sonrası değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'ın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan ve dünya çapında nam salmış peygamber üzümü ne yazık ki hak ettiği değeri görmüyor. Besni, Gölbaşı, Belören ve Harmanlı başta olmak üzere Adıyaman'da ki üzüm üreticileri için devlet tarafından bir alım garantisi olmaması büyük bir eksikliktir. Zahmetli hasat ve kurutma süreciyle peygamber üzümünü sofralara ulaştırılan üreticilerin beklentileri acilen karşılanmalıdır. Bunun yanı sıra özellikle ege bölgesinde üreticiler, kuru üzüm fiyatlarının düşüklüğünden yakınmaktadırlar. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin fındıkta olduğu gibi kuru üzümde de dünyada marka olduğunu, bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada, ortalama üzüm üretimi açısından ise dünyada 6. sırada yer aldığımızı açıkladı. En önemlisi dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sırada yer aldığımızı söyledi. Bakana hatırlatmak isteriz, ülkemizin bu başarısında en büyük pay sahibi olanlar, yaşanan bütün olumsuzluklara, bütün kısıtlı imkanlara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimizdir. Biz de çiftçilerimiz, üreticilerimiz adına bakana çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin kuru üzüm ihracatında en büyük pay sahibi olan üreticilerimizin emeklerinin karşılığını tam olarak verin, kuru üzüm alış fiyatlarını ivedi olarak yukarı çekin. Ancak o zaman üretmeye devam edebiliriz. Ancak o zaman çiftçilerimizin beklentilerini karşılayabiliriz" dedi. Gıda güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığı Covid-19 salgını sürecinde de çiftçilerin üretime büyük gayretlerle devam ettiklerini belirten Tutdere, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üzüm üreticilerimiz salgının yanı sıra doğal afetler, çeşitli bitkisel hastalık ve zararlılarla da mücadele etmektedirler. Dolu, aşırı yağış ve aşırı sıcaklar başta olmak üzere yaşanan doğal afetler nedeniyle üreticiler bu yıl rekoltenin düşük olacağından endişeleniyor. Düşük rekolteye yüksek girdi fiyatları da eklenince üretim maliyeti artıyor. Üreticilerimizin yeterli gelir elde edebilmesi için kuru üzüm fiyatının açıklan rakamdan daha yüksek olması gerekmektedir. Ülkemizde 2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1,6 milyon ton kurutmalık üzüm üretilmiştir. Üretilen kuru üzümün yaklaşık yüzde 85'i dünya ticaretine konu olurken, ihracatta yüzde 50'ye yakın pay almaktadır. Kuru üzüm ihracatından ülkemiz son yıllarda ortalama 425 milyon dolar gelir sağlamıştır. İhracat açısından önem arz eden stratejik ürünümüzde fiyat istikrarının sağlanması için bir an evvel üreticimizin beklentisi doğrultusunda alım fiyatının arttırılması gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere'den kuru üzüm alım fiyatları açıklaması

Milletvekili, Adıyaman, Tarım, TBMM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere'den kuru üzüm alım fiyatları açıklaması - Son Dakika

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