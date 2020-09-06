Milletvekili Tutdere'den pandemi sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika

Milletvekili Tutdere'den pandemi sürecine ilişkin açıklama

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, pandemi sürecine ilişkin tedbirlerin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Milletvekili Tutdere'den pandemi sürecine ilişkin açıklama, System.String[]

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, pandemi sürecine ilişkin tedbirlerin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Pandeminin Adıyaman'daki etkilerine ve Adıyaman tablosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilgili kurumları şeffaf olmaya davet etti.

Milletvekili Tutdere, "Ciddi bir salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Covid-19 mücadelesinin başarıya ulaşmasının kriterleri artık tüm dünya otoritelerince tespit edilmiş durumda. Bizler de maske, hijyen ve sosyal mesafeye uyulması noktasında her defasında açıklamalar yapıyoruz. Ancak tabloya ve hayatın gerçeğine baktığımızda bu açıklamaların halkta istediğimiz düzeyde karşılık bulamadığını üzülerek görmekteyiz.

Biz pandeminin başından bu yana sürekli Adıyaman'da kalarak süreci yakinen takip ettik. Bu süreç içerisinde valilik başta olmak üzere ilgili sağlık kurumlarıyla sürekli istişare halinde olduk ve süreci takip etmeye devam ediyoruz. Geçen haftalarda Adıyaman Valiliği açıklama yapmayınca dedikodular ayyuka çıkınca denetim görevini görmek adına ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirmek adına Adıyaman Valiliğine durumun tarafımıza bildirilmesi noktasında müracaatta bulunduk. Ancak Adıyaman Valiliği talebimizi bakanlığa sorarak birazda oyalayarak daha henüz bu saate kadar tarafıma cevap vermedi. Valimiz geçtiğimiz hafta bizim o talebimizden sonra kamuoyuna bir açıklama yaptı. Sadece hastanedeki günlük yoğun bakımda yatan hasta sayısını ve entübe olan hasta sayısını açıkladı. Evlerdeki pozitif hasta sayısını açıklamadı. Ancak o günden bu güne biz de takip ediyoruz. Adıyaman da şu anda ortalama 100 ve civarında her gün pozitif vaka tespit ediliyor. Biliyorsunuz bütün uzmanlar bu sayının onla çarpılması gerektiğini söylemektedirler. Dolayısıyla Adıyaman'da ki tablo Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, aldığımız bilgilerde bayramdan bu yana ortalamanın 100 bandında gittiğini bazen çok üstüne çıktığını bazen kısmen altına düştüğünü görmekteyiz. Bu da ciddi bir şekilde virüsün Adıyaman'da tırmanışta olduğunu ve Türkiye'de ki seyre paralel olarak hızla yükseldiğini göstermektedir" dedi.

Sürecin şeffaf yönetilmesi gerektiğini belirten Tutdere, "Burada aslında Adıyaman Valiliği süreci şeffaf yönetiyor mu? Sağlık kuruluşlarımızın bu konudaki durumu nedir diye sorarsanız şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Tabii ki sağlık çalışanlarımız bu konuda ellerinden geleni yapmaktadırlar. Biz bunun canlı örneklerini de görüyoruz. Ancak her şeye rağmen yine eksiklerin olduğunu da ifade etmek lazım. Adıyaman'da tedbirler anlamında şu anda ciddi aksaklık olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bu görüşümüzü Valimizle de paylaştık. Adıyaman'da tehlike çanları çalıyor. Sonbaharla birlikte kapalı alanlara insanların girme durumu daha da artacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte okulların açılma durumu var. Mutlaka virüsün kontrol altına alınması lazım. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim, belki sağlık kuruluşlarının veya valiliğin hoşuna gitmeyebilir ama benim şahsi görüşüm: Adıyaman'da şu anda virüsün kontrolden çıktığı yönündedir. Sebebi pozitif vakaların büyük bir kısmı eve gönderiliyor. Evdeki pozitif vakanın nerede dolaştığı ne yaptığı konusunda ne yetkililerin bilgisi oluyor ne de toplumun bilgisi oluyor. Dolayısıyla pozitif vakaların bir kısmı evlerinin dışına çıkarak izolasyonda kalması gerekirken caddede, sokakta, pazarda gezdikleri için çevredeki sağlıklı insanlara da bu virüsü bulaştırmaya devam ediyorlar. Özellikle son dönemde Gölbaşı Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi olarak açıldı. Besni açılmıştı, Kahta aynı şekilde, ilçelerde de bayağı yoğunluk var. İş işten geçmeden, tablo daha fazla ağırlaşmadan sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü de daha fazla arttırmadan mutlaka tedbirleri arttırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine vatandaşların da destek olması gerektiğinin altını çizen Tutdere, "Adıyaman'daki virüsle mücadele savaşını sadece sağlıkçıların omzuna yıkarak burada başarılı olma şansımız yok. Sağlık çalışanlarıyla zaman zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde de insanların artık dayanılamayacak bir duruma geldiğini, tüm hastanelerin dolu olduğunu ve bu tablo bu şekilde devam ederse artık bu işin altından kalkılamayacağını, sağlık sisteminin de bu işi kaldıramayacağını ifade etmektedirler. Gerçekten sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları var ancak yurttaşlarında yapması gereken işler var. Adıyamanlı hemşehrilerime de çağrıda bulunuyorum. Sağlık kuruluşlarının, Valiliğimizin bu konuda yapmış oldukları açıklamalara lütfen riayet etsinler. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli duyarlılığı lütfen göstersinler. Adıyaman'da günlük pozitif vaka sayısı yüzün altına düşmediği sürece, belki önümüzdeki birkaç ay içerisinde mevcut hastanelerimiz bu talebi karşılayamayacaktır. Kaldı ki şu anda da karşılamakta yetersiz kalıyor. Pozitif vakalar evlere gönderiyor. Evlere gönderilen pozitif vakaların sağlık kuruluşları tarafından denetimi imkansız hale geliyor. Dolayısıyla bu da beraberinde önümüzdeki süreçte sahra hastanesini zorunlu kılacaktır. Biz buna ihtiyaç olmadan tablo daha da ağırlaşmadan tedbirlerin arttırılmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla biz daha önce yapmış olduğumuz Sahra hastanesi talebimizin aynen arkasında duruyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere'den pandemi sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika


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