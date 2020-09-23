Milletvekili Tutdere, esnafın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dile getirdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da esnaflarla ilgi dernek ve kooperatif başkanlarıyla yapmış oldukları görüşmeleri değerlendirdi.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman'da 26 esnaf odası ve derneğinin bulunduğu ve bu odalara kayıtlı toplam 15 bin 669 esnaf bulunduğunu söyledi.

Tutdere, oda başkanları ve esnaflar tarafından bu süreçte hükümetin sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmediğinin kendilerine bildirildiğini belirterek, "Kantin işletmecileri, öğrenci servisi işi yapan esnaflar, taksici esnafları, kırtasiyeciler, giyim mağazaları, lokanta işletmecileri, özellikle üniversitelerin, yurtların ve okulların çevresinde bulunan benzer mahiyetteki esnaflar pandemi sürecinin geride kalan günlerinde uzaktan eğitim sisteminin işlerini olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu süreçte tüm esnafa yardım edilmesi gerekirken, hükümetin kendilerini kredilerle daha çok borçlandırdığını dile getirmişler ve olumsuz yönde etkilenecekleri, telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşacaklarını belirtmişlerdir.

Esnaflarımızın öncelikli talebi acilen geri ödemesiz nakdi destek verilmesidir. Genel olarak, Bağ-Kur prim borçlarının ve işçi çalıştıranlar için SGK prim borçlarının faizsiz ötelenmesi de ortak taleplerin başında geliyor. Bunun yanında kredi kullanarak ayakta kalmaya çalışan esnafların kredi borçlarının pandemi süreci bitinceye, hayat normale dönünceye kadar ertelenmesi, öğrenci servisi işi yapan esnaflarla taksici esnaflarının bu süreçte araçlarını değiştirecek maddi imkanları bulunmadığından araç değişim şartlarının pandemi nedeniyle uygulanmaması da talepler arasında yer almaktadır. Ayrıca kasko, MTV, pul, muayene gibi ödemelerin pandemi süreci bitinceye kadar iptal edilmesi, MEB tarafından öğrenci taşıma işi ihale edilmiş esnaflardan ihale sonrası alınan KDV ve diğer vergilerin iade edilmesi/alınmaması, belediyeler tarafından alınan hat paralarının alınmaması, en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkanı sağlanması ve bu krediye erişim şartlarının kolaylaştırılması şeklinde talep ve beklentileri bulunmaktadır.

Hükümet tarafından zor durumda olan esnaflarımızın beklentilerine kulak verilmeli ve talepleri ivedi olarak karşılanmalıdır. Biz gerçekleştirmiş olduğumuz saha çalışması sonrası Genel Merkezi'mize konuya ilişkin detaylı bir rapor sunduk. Esnaflarımızla dayanışma içerisinde olarak, hem Genel Merkezimiz düzeyinde hem de ilin vekili olarak yerelde esnaflarımızın talep ve beklentilerini gündemde tutmaya sorunlar çözüme kavuşuncaya kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" şekline açıklamalarda bulundu. - ADIYAMAN