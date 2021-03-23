Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

23.03.2021 11:41
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi, System.String[]

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Milletvekili Tutdere, iktidarın esnafı görmezden geldiğini, esnafın çığlıklarına kulak vermediğini söyleyerek, "Adıyaman'da da, Batman'da da, Hakkari'de de esnafın sorunları ortak. Bölgede yaşayan esnafımızın sorunlarını yakından gözlemek için kapsamlı bir saha çalışması yaptık. Başta Adıyaman esnaflarımız olmak üzere esnaflarımız korona virüs, dövizdeki dalgalanma ve ekonomik kriz dolayısıyla zor günler geçiriyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki esnafımız, iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden diğer bölgelerimizdeki gibi ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Esnaflarımız siftah yapmadan dükkanlarını kapatıyorlar.

Mevcut tabloda iktidar, risk Haritasında bile çifte standart uygulamaktadır. Lokantalar başta olmak üzere yeme, içme sektörüne ait işletmeler yaklaşık bir senedir kapalı. Sektöre getirilen kısıtlamalar yüzünden ekonomik darboğaza giren esnaflarımız maalesef evlerine ekmek götürememekte, derin geçim sıkıntısı çekmektedir. İktidar acilen bu tutumundan vazgeçerek risk durumlarını da göz önünde bulundurup gerekli tedbirleri alarak esnafın kepenk açmasını sağlamalıdır. AK Parti iktidarı döneminde cumhuriyet tarihimizin en yüksek işsizlik ve yoksulluk seviyesini gördük. İktidar gelinen bu seviyeyi görmezden gelmeye devam etse de yurttaşlarımızın durumu ortadadır. Yurttaşlarımız açlık ve yoksulluğun pençesinde kıvranmaktadır. Ekonomik istikrar paketleri açıklayan iktidarın uygulamalarına baktığımız zaman, Türkiye'nin yönetilemediğini adeta savrulduğunu görüyoruz. Koruma kalkanı denilerek sunulan paketler hiçbir şekilde vatandaşlarımızın yarasına merhem olmamaktadır. Risk haritası güncellenmediği gibi cumhurbaşkanı tarafından kısa çalışma ödeneğinin de mart ayı sonu itibarıyla sonlandırılacağının açıklanmış olması esnafımızın içinde bulunduğu ekonomik darboğazın daha da kötüleşmesine sebebiyet verecektir. Halihazırda iş yapamayan ve ailesinin nafakası başta olmak üzere giderlerini karşılayamayan esnaflarımızın durumu her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Özellikle lokantacı esnaflarımız başta olmak üzere kepenkleri kapatılan bütün esnaflarımız öncelikle risk haritasının güncellenmesini ve yaklaşık bir yıldır kapalı olan işyerlerinin gerekli tedbirler alınarak açılmasını talep etmektedirler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi
Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Tutdere, esnafların sorunlarını dinledi - Son Dakika


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